اتجاه لإقامة دوري الأبطال في أغسطس

ربما يتم إلغاء بعض المنافسات

تظل محاولات الاتحادات المحلية والقارية مستمرة، من أجل استئناف الموسم الحالي، بعد توقف النشاط بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا.

تفشي الفيروس التاجي أوقف جميع الدوريات المحلية والمسابقات القارية بمختلف أنحاء العالم، بعدما أربك كافة البلدان بسبب سرعة انتشاره ووصوله للرياضيين.

الوضع الحالي الذي تمر به الدول، خاصة في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، لا يبشر بانتهاء الأزمة قبل الموعد المحدد لنهاية الموسم في 30 يونيو القادم.

المزيد من الفرق

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن وجود خطة لامتداد الموسم الحالي فيما يخص المسابقات المحلية لنتتهي في منتصف يوليو أو النصف الأخير من هذا الشهر.

وأما دوري أبطال أوروبا، فيأتي المقترح الأقرب لإقامة منافسات البطولة مع الدوري الأوروبي خلال شهر أغسطس القادم، طمحاً في انتهاء أزمة كورونا بتلك الفترة.

ويعتبر الشرط الرئيسي لنجاح هذا المقترح وتنفيذه، هو إنتهاء جميع الدوريات المحلية خلال شهر يوليو، لإفساح المجال لدوري الأبطال خلال الشهر التالي.

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وهو ما يدفع الاتحادات المحلية لبدء الدوريات الخاصة للموسم الجديد 2020/2021 في شهر أكتوبر، لتوفير الوقت اللازم للفرق من أجل الفصل بين الموسمين.

ويترتب على هذا الشكل الجديد، إلغاء عطلة أعياد الميلاد، وكذلك مباريات المنتخبات الوطنية الودية خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي ومطلع عام 2021.