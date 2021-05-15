ليفاندوفسكي يعادل رقم مولر التاريخي في الدوري الألماني!

روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ يصبح الهداف التاريخي في موسم واحد للدوري الألماني!

عادل روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ رقم أسطورة الكرة الألمانية جيرد مولر بهدفه اليوم في شباك فرايبورج.

جاء هذا ليصبح ليفاندوفسكي هو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد فقط بالدوري الألماني مع أي فريق، بعد وصوله للهدف رقم 40.

ويملك مولر 40 هدفًا في موسم واحد فقط، كان في موسم 1971-1972 وكانت تلك الأهداف أيضًا لصالح بايرن ميونخ.

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ويعد مولر هو صاحب المركزين الثاني والثالث في ترتيب أكثر من سجلوا أهدفًا في موسم واحد أيضًا برصيد 38 هدفًا قبل الموسم الجاري.

وكان أفضل أرقام ليفاندوفسكي عندما سجل 34 هدفًا في 2019-2020 وكان يحتل بتلك الأهداف المركز الرابع بالتساوي مع دييتر مولر نجم كولن الألماني.

ويملك ليفاندوفسكي في الوقت الحالي 275 هدفًا في سجل أهدافه مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، بالمركز الثاني لأكثر من سجلوا في تاريخ البطولة خلف جيرد مولر صاحب الـ 365 هدفًا.

جدير بالذكر أن أفضل أرقام ليفاندوفسكي في موسم واحد رفقة بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني كان 20 هدفًا في 2013-2014، الموسم الذي وصل فيه الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا.