كلوب سيشاهد هدف ماني الأول 1000 مرة

الألماني يشيد بالجميع وروح الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، بالفوز الكبير الذي حققه ليفربول الإنجليزي على بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في الفوز خارج القواعد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما انتهى لقاء الذهاب على أرضية ملعبه بدون أهداف.

وقال كلوب عقب نهاية اللقاء: "في مباراة مثل تلك لن تستريح، فوز مستحق، ومن الصعب أن تلعب خارج ملعبك أمام بايرن ميونيخ، أن فخور باللاعبين، آمل أن تكون إصابة هندرسون ليست خطيرة، التغيير المبكر لم يأتي في توقيت جيد".

وعن هدف ماني الأول في اللقاء: "أريد أن أشاهده 1000 مرة، لقد دافعنا جيدًا، لم ندافع هكذا في دوري الأبطال في مباريات خارج القواعد مثل مباراة اليوم، فان دايك أعطانا التنظيم في الكرات الثابتة وهو خطير، لديه القوة والحجم، لقد سجل هدف كبير".

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وأردف: "في مباريات مثل تلك سيكون هناك أخطاء لكن عليك البقاء في المباراة والتحكم في تلك اللحظات من أجل البقاء، لا تجعل فريق مثل بايرن ميونيخ يتلاعب بك".

وتابع: "لقد سجلنا هدفين وكان من الممكن أن نضيف الثالث من مرتدة محمد صلاح".

وعن روبرتسون الذي سيغيب عن اللقاء المقبل: "لقد كان الأمر ساذجاً لكنه مازال شابًا صغيرًا، ليس علينا القلق حيال هذا الأمر".

واختتم عن منافسته مع بايرن ميونيخ منذ تدريبه لبوروسيا دورتموند: "لم أكن أريد هزيمة بايرن، كنت أريد فوز ليفربول، أنا متأكد أن جماهير دورتموند سعيدة وإذا ساعدتهم سيكون هذا رائع".

وأتم: "أنها ليلة رائعة لدوري الأبطال، ومن الرائع أن ننتظر هوية المنافس في الدور المقبل، الأولاد يحبون المسابقة، ويبحثون عن المواصلة وأنا أحب هذا، والرغبة رائعة كل شيء يسير بشكل جيد".

وستقام قرعة دور ربع النهائي يوم الجمعة المقبلة في نيون السويسرية لتحديد مشوار البطولة حتى النهاية.