ليفاندوفسكي عن عدم اختيار ميسي له: صوت له في المركز الثاني!

علق روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ على عدم اختيار ليونيل ميسي له ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جائزة "ذا بيست".

وكان النجم البولندي قد حاز ليلة أمس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء هذا في حفل جوائز الاتحاد الدولي الخاص بالجوائز السنوية المستحدثة التي توزع تحت اسم "ذا بيست".

ليفاندوفسكي تفوق على الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومحمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي في تلك القائمة.

بماذا علق ليفاندوفسكي؟

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نتائج تصويت قادة منتخبات كرة القدم لاختيار الفائز، وجاء اختيار ميسي على الترتيب زميليه في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، ثم كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، ولم يظهر النجم البولندي في ترشيحات البرغوث.

أما ليفاندوفسكي نفسه فقد صوت لجورجينيو في المركز الأول، يليه ليونيل ميسي ثم كريستيانو رونالدو في المركز الثالث.

البولندي رد عند سؤاله عن السبب وراء عدم ظهوره في ترشيحات ميسي، حيث قال: "يمكنك أن تسأله ذلك. لقد اختارني في المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية، الأمر هنا مختلف، لا أستطيع قول المزيد لقد صوت له في المركز الثاني".

ما هي أبرز الترشيحات الأخرى؟

بحسب ما نشرت "فيفا" فاختيارات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو كانت البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، في المركز الأول، يليه ميسي، ثم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الشاب ثالثًا.

يجدر الإشارة إلى أنّ فوز ليفاندوفسكي جعله يتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر من حقق اللقب الذي استحدث عام 2016 بواقع جائزتين لكل منهما.

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