ليفاندوفسكي: زوجتي لم تمنع انتقالي إلى باريس سان جيرمان

ليفاندوفسكي يتألق مع بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، أن تكون زوجته تسببت في فشل انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان بالماضي.

وأُثيرت شائعات حول اقتراب ليفاندوفسكي من صفوف بي إس جي في 2017، ولكن لم تتم الصفقة وبقى في ميونخ بالنهاية.

وقال ليفا مع "تيليفوت": "كان هناك فرصة للانتقال إلى فرق بفرنسا بالماضي، ولكن زوجتي لم تمنعي من الرحيل إلى باريس، لم أسمع هذا السخف من قبل".

وأكمل: "الأمر ليس له أي علاقة وهناك معايير ، علاقتي جيدة مع الفرنسيين، نملك ثلاثة منهم في بايرن، وخصوصاً ريبيري مقرب مني، شخص مرح وجاد بالملعب وخارجه".

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وواصل: "كوما لاعب سيكون شيئاً كبيراً، سريع للغاية، وتوليسو مصاب ولكنه ساعدنا كثيراً، لعبت ضد بافارد من قبل، هو لاعب جيد ويأخذ خطوة كبيرة للأمام بالقدوم هنا".

واستطرد البولندي: "لوكاس أعرفه، بالماضي كان هناك الكثير من الإسبان هنا، الآن الفرنسيين، ربما سأتعلم اللغة".

وعن كونه الأفضل في مركزه: "أفعل كل شيء لأكون الأفضل في مركزي، ولكن لا أفكر بالأمر، أحاول فقط إثبات نفسي والتسجيل والفوز، ألعب في أحد أفضل فرق العالم".

وتعادل بايرن ميونخ مساء السبت مع فرايبورج بهدف لكل جانب ليفقد صدارة البوندسليجا لبوروسيا دورتموند.