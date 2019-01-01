ليفاندوفيسكي: أنا المسؤول عن التعادل أمام فرايبورج

روبرت ليفاندوفيسكي نجم هجوم بايرن ميونخ يُحمل نفسه مسؤولية التعثر أمام فرايبورج في الجولة الـ 27 من الدوري الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حمل النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني نفسه مسؤولية التعادل أمام فريق فرايبورج في المباراة التي أقيمت مساء الأمس السبت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليفاندوفيسكي وأكد خلالها أنه كان في يده منح فريقه انتصارًا يجعله يستمر على قمة الدوري الألماني.

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وقال ليفاندوفيسكي: "من المؤلم للغاية أنني لم أسجل الهدف الثاني لي وهدفي رقم 200 في الدوري الألماني خلال تلك المباراة رغم الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: "لقد حصلنا على العديد من الفرص، كان يجب على الأقل أن نسجل منها هدف أو هدفين إضافيين من أجل تحقيق الفوز أمام خصم عنيد".

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وأكمل: "أشعر بالمسؤولية لأن الفريق كان يمكنه أن يحقق الفوز لو كنت قد سجلت هدفًا أو هدفين من الفرص التي أتحيت لي في الشوط الثاني من اللقاء".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد تعادل إيجابيًا أمام فرايبورج ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الألماني وفقد الصدارة مجددًا لصالح بروسيا دورتموند.