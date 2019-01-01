جوتسيكا عن استقبال هدف مبكر: تناقشنا في ذلك 500 مرة

ليون جورتسيكا مدافع فريق بايرن ميونخ يحمل نفسه اللوم بسبب هدف فريق فرايبورج والتعادل الذي أبعدهم عن قمة الدوري الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حمل النجم الألماني ليون جورتسيكا مدافع فريق بايرن ميونخ نفسه مسؤولية الهدف الذي تلقاه فريقه أمام فرايبورج مساء الأمس في الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "كيكر" وأكد خلالها أن الفريق لا يمكنه تحمل خسارة المزيد من النقاط في الفترة المقبلة.

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وقال جورتسيكا: "علينا أن نلوم أنفسنا على أمرين، أولهما أننا لم نلعب بنفس الشكل الذي تصورنا أننا سنلعب به، وثانيهما أننا فرطنا في الفرص التي كانت لدينا، رغم أهمية نقاط المباراة".

وأضاف: "علينا أن ننظر لتلك المباراة ونعيد تقييم أنفسنا بناءً على ما ظهرنا به خلال أحداثها من أجل أن ننظر للمستقبل ونمضي قدمًا".

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وأكمل: "لقد فقدنا التركيز في بداية المباراة وتلقينا هدفًا وهذا تحديدًا ما تحدثنا عنه في غرفة الملابس 500 مرة من قبل".

جدير بالذكر أن مباراة الأمس بين بايرن ميونخ وفرايبورج كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وفرط البافاري في صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني لصالح بروسيا دورتموند.