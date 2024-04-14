ليس لاعب مايوركا وفينيسيوس فقط .. نجم جديد في ريال مدريد يتعرض للعنصرية!

العنصرية مستمرة في الملاعب الإسبانية!

شهدت مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا جدلًا كبيرًا، بسبب وقائع العنصرية التي حدثت فيها، حيث طالت لاعبي الفريقين!

وكان بابلو مافيو لاعب ريال مايوركا، قد كشف عن أنه تعرض للإهانة والمضايقات من جمهور ريال مدريد خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت، حيث أكد على أنه تلقى تهديدات وإهانات أثرت على عائلته وطالت ابنته.

وتعرض النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد للعنصرية هو الآخر، بعدما قام أحد المشجعين الذي يبدو أنه قاصر، أثناء الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى مايوركا.

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وقام المشجع بحركات القرد وهو ينظر إلى لاعبي ريال مدريد، وبعدها قام بإلقاء زجاجة عليهم، ليقوم اللاعبون بمنحها للحكم، في موقف غير جيد بالدوري الإسباني.

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وبعد تلك الواقعة، شارك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كبديل في الدقيقة 65 بدلًا براهيم دياز، لتقابله صافرات الاستهجان، لتستمر حملات العنصرية ضده!

وحقق ريال مدريد الفوز على مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.