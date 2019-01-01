سييرا حامل آمال مهمة إنقاذ الاتحاد والبداية قوية أمام الأهلي

العميد الاتحاد لم يُحقق الفوز سوى في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 12مباراة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تضع جماهير نادي الاتحاد السعودي أمالاً كبيرة على المدير الفني التشيلي لويس سييرا من أجل تحسين وضع الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

العميد الاتحاد لم يُحقق الفوز سوى في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 12مباراة، مما وضعه في موقف حرج جداً أمام جماهيره.

وتأمل إدارة وجماهير الاتحاد في نجاح سييرا، المدرب العائد من قيادة الفريق لتجاوز كبوته وتحقيق النتائج المرضية لجماهيره.

تعاقد الاتحاد الأول مع سييرا كان في يوليو عام 2016، في ظل ظروف صعبة، بسبب العقوبات الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم سداد مستحقات لاعبين سابقين، بالإضافة لمروره بأزمة مالية.

🏆الدوري السعودي

💚💚 الأهلي 🆚 الاتحاد 🖤💛

⌛️ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

📍 جدة

🏟 الجوهرة

📺 KSA Sports



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حينما أنهى الفريق منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016 - 2017 تحت قيادة سييرا في المركز الرابع، بعدما كان يُنافس على الصدارة، إلا أن الفيفا خصم 3 نقاط من رصيده.

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واستبعد الاتحاد من المشاركة في الملحق الآسيوي، لعدم الوفاء بالمعايير المالية للحصول على الرخصة الآسيوية.

وعلى الرغم من ذلك نجح سييرا نجح في قهر الظروف وتُوّج بلقب كأس ولي العهد على حساب النصر.

وفي بداية الموسم التالي، منع فيفا نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جُدد لفترتي قيد، ليضطر سييرا في الاعتماد على اللاعبين أنفسهم، ليُنهي الدوري السعودي للمحترفين مُحتلاً المركز التاسع، فيما نجح في تحقيق كأس الملك للفريق قبل أن يقرر المغادرة.