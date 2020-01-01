لويس سواريز يتحول لصفقة جديدة في برشلونة

المهاجم الأوروجوياني لم يظهر منذ شهر يناير الماضي

أنباء سارة تلقاها نادي برشلونة الإسباني، بعودة مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز وجاهزيته للعودة للملاعب من جديد.

برشلونة أعلن غياب سواريز عن المباريات لمدة 4 أشهر في يناير الماضي، وخضوعه لعملية جراحية في الركبة، مما أجبره على التعاقد مع مارتن برايثوايت مهاجم ليجانيس بالميركاتو الشتوي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت تعافي سواريز بشكل كامل من الإصابة، بعدما عمل على تأهيل نفسه بدنياً بشكل مكثف خلال فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأوضحت أن هناك بعض التدريبات البدنية الخفيفة، التي سيقوم بها الأوروجوياني مع مدرب اللياقة البدنية في برشلونة، لتكتمل جاهزيته للعودة مرة أخرى والظهور في المران الجماعي.

ومن المتوقع أن ينضم صاحب الـ32 سنة لباقي اللاعبين في برشلونة، فور عودتهم للتدريبات مرة أخرى بعد التوقف خلال 4 أسابيع من الآن.

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وهو ما يجعل سواريز بمثابة الصفقة الجديدة للمدرب كيكي سيتين بسبب توقف النشاط الكروي، حيث كان من المقرر غيابه عن 25 مباراة لو مر الموسم بصورة طبيعية، لكنه الآن ستتقلص هذه الفترة إلى 12 مواجهة فقط.

يذكر أن الدولي الأوروجوياني نجح في تسجيل 14 هدفاً وصناعة 11 في 23 مباراة قبل تعرضه للإصابة بمنتصف الموسم.