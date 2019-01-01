لويز يعتذر لإيمري على الإقالة!

لفتة طيبة..

واصل لاعبو أرسنال الاعتذار لمدربهم المُقال أوناي إيمري، وهذه المرة أتت اللفتة الطيبة من ديفيد لويز، والذي اعتبر أن اللاعبين قد "خذلوا" مدربهم وأنه يشعر بالأسف بشأن ذلك.

إدارة أرسنال أطاحت بإيمري بعد الهزيمة التي مُنيّ بها الجانرز بهدفين لهدف من آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

الهزيمة الأوروبية ليست السبب الوحيد، فأرسنال تحت قيادة إيمري عجز عن الانتصار في آخر 7 مباريات، فتعادل في 5 وخسر في مباراتين، ليتراجع مركزه في الدوري الإنجليزي ويكون ثامنًا برصيد 18 نقطة فقط من 13 مباراة.

الحارس إيميليانو مارتينيز كان أول من ودع إيمري، حيث كتب على انستجرام أنه يشكر إيمري وأن اللاعبين هم سبب الإقالة، ليأتي لويز ويُكمل ما بدأه زميله وينشر تغريدة على تويتر يتحدث فيها عن الأمر.

"إنه يوم حزين للجميع خصوصًا لأننا خذلنا مدربنا، أنا آسف!. شكرًا لك وللطاقم الفني كله، لقد كنتم رائعين." هكذا بدأ الدولي البرازيلي حديثه.

كما تابع "أنت تعمل بكل ما أوتي من قوة وبشكل شاق للغاية، كما أنك شغوف بكرة القدم ودائمًا مثال كبير أمامنا. لا يهم النتائج، حظًا سعيدًا في المستقبل.".

الجدير بالذكر أن لويز انضم إلى ملعب الإمارات هذا الصيف بُناءً على طلب من إيمري نفسه، مما قد يُفسر العلاقة الجيدة التي تربط الطرفين.

كما يجدر الإشارة إلى أن لويز نفسه قد يكون من أسباب رحيل إيمري، حيث عجز في دعم الدفاع الفريق اللندني وهو الأمر الذي يتجلى في أن شباك بيرند لينو تلقت 19 هدفًا خلال 13 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي.