لويز: قادرون على تحقيق الدوري الأوروبي وسنعود للأبطال

مدافع أرسنال يثق في قدرة فريقه على الفوز بالبطولة الأوروبية هذا الموسم

يؤمن دافيد لويز، مدافع نادي أرسنال بقدرة ناديه على تحقيق الدوري الأوروبي، والعودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا من جديد.

ويستعد أرسنال لمواجهة أوليمبياكوس اليوناني، مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وقال لويز في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا لدينا الجودة لتحقيق الدوري الأوروبي، ولكننا سنسير خطوة بخطوة".

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وواصل: "الأمر ليس سهلاً، أوليمبياكوس فريق رائع، لعبوا بشكل جيد أمام بايرن ميونخ وتوتنهام".

وعن اللعب في اليونان وملعب أوليمبياكوس قال المدافع البرازيلي: "إنه ملعب رائع، نوع من الملاعب التي تحب أن تلعب فيها كرة القدم".

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وأضاف: "اليونان بلد عظيم، تستمتع فيها بكرة القدم وليس فقط لقضاء الإجازات، ستكون صعبة علينا".

ويأمل أرسنال لتحقيق لقب الدوري الأوروبي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا من جديد الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين أوليبمياكوس وأرسنال يوم الخميس 27 فبراير الجاري، على استاد الإمارات في لندن.