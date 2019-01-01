تشيلسي يحدد مطالبه ليوفنتوس للتخلي عن ساري

المدرب الإيطالي يتصدر الترشيحات لخلافة أليجري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي يريد تعويضاً مالياً من يوفنتوس للسماح له بالتعاقد مع مدربه ماوريتسيو ساري لخلافة المغادر ماسيمليانو أليجري.

ساري تم ترشيحه من قبل الصحافة في إيطاليا كالأسم الأبرز لقيادة يوفنتوس في الموسم المقبل، بالإضافة لقائمة طويلة من المديرين الفنيين داخل وخارج إيطاليا.

وذكرت "لا ستامبا" أن تشيلسي يطلب تعويضاً قيمته خمسة ملايين جنيه استرليني تعويضاً عن رحيل ساري حال قرر المغادرة بعد نهائي الدوري الأوروبي.

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تذكّر.. هذه الحياة تنحني أمام المقاتلين، تمامًا مثل أندي روبرتسون! ⚔️pic.twitter.com/kNEItGLk6N — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

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وتحدثت "لاجازيتا" أن المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو باراتيتشي تواجد في لندن للتفاوض مع ساري والحصول على موافقته النهائية لتدريب الفريق.

وذكرت عدة مصادر بالمقابل في الأسابيع الأخيرة أن منصب ساري ليس آمنا في تشيلسي حتى لو حقق بطولة الدوري الأوروبي بسبب عدم اقتناع مالك النادي رومان أبراموفيتش بإمكانياته.

ويلعب تشيلسي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري مع أرسنال نهائي الدوري الأوروبي في العاصمة الأذرية باكو.