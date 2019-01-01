النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي يحدد مطالبه ليوفنتوس للتخلي عن ساري

التعليقات()
Getty
المدرب الإيطالي يتصدر الترشيحات لخلافة أليجري

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي يريد تعويضاً مالياً من يوفنتوس للسماح له بالتعاقد مع مدربه ماوريتسيو ساري لخلافة المغادر ماسيمليانو أليجري.

ساري تم ترشيحه من قبل الصحافة في إيطاليا كالأسم الأبرز لقيادة يوفنتوس في الموسم المقبل، بالإضافة لقائمة طويلة من المديرين الفنيين داخل وخارج إيطاليا.

وذكرت "لا ستامبا" أن تشيلسي يطلب تعويضاً قيمته خمسة ملايين جنيه استرليني تعويضاً عن رحيل ساري حال قرر المغادرة بعد نهائي الدوري الأوروبي.

اختيارات المحررين

كيليني: أليجري قد يعود ليوفنتوس وأتمنى فشل كونتي في إنتر

يوفنتوس يتحصل على موافقة ماركينوس وباريس يطلب بيانيتش

وتحدثت "لاجازيتا" أن المدير الرياضي للبيانكونيري فابيو باراتيتشي تواجد في لندن للتفاوض مع ساري والحصول على موافقته النهائية لتدريب الفريق.

وذكرت عدة مصادر بالمقابل في الأسابيع الأخيرة أن منصب ساري ليس آمنا في تشيلسي حتى لو حقق بطولة الدوري الأوروبي بسبب عدم اقتناع مالك النادي رومان أبراموفيتش بإمكانياته.

ويلعب تشيلسي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري مع أرسنال نهائي الدوري الأوروبي في العاصمة الأذرية باكو.

 
 

إغلاق