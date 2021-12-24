"لولا كرة القدم لذهب كلوب وجوارديولا للعمل في ماكدونالدز"

انتقد سيمون جوردان رئيس نادي كريستال بالاس السابق، الثنائي بيب جوارديولا ويورجن كلوب، بسبب تصريحاتهما حول فترة "البوكسينج داي".

فترة أعياد الميلاد تمثل فترة راحة لمختلف الدوريات الأوروبية، ولكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز.

البطولة تشهد حالة من النشاط في هذا التوقيت، وهو الأمر الذي سيستمر هذا العام رغم تأجيل بعض المباريات بسبب الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

وهاجم يورجن كلوب الإصرار على إقامة المباريات بهذا التوقيت، بسبب الضغط البدني على اللاعبين، وهو الأمر الذي أيده جوارديولا.

ومن جانبه علق جوردان في تصريحات لشبكة "talkSPORT" موجهًا حديثه لكلوب بالتحديد قائلًا:"ماذا لو قرصت نفسك لتدرك كم أنت محظوظ، لأنه لولا كرة القدم لكان نصفكم يعمل في ماكدونالدز".

وأما بالنسبة لجوارديولا فقال جوردان عنه:"بيب يمكن أن يحقق النجاح لكن الأمر لا يخلو من إنفاق الكثير من الأموال، ولكنهم هؤلاء هم قادة النخبة وكل شخص يركض خلف مصلحته".

واستكمل:"المشجعون يحبون هذا التقليد السنوي، هل نسيت أين أنت؟ إذا لم يكن هناك هذا الطلب على المباريات، فلن تحصل أنت أو زملاؤك على عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية سنويًا".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الثاني.

اقرأ أيضًا ..