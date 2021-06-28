لوك شاو يرد على مورينيو ويخبره أن انتقادته أصبحت لا شيء بالنسبة له

خرج الدولي الإنجليزي ولاعب مانشستر يونايتد لوك شاو، عن صمته ورد على الانتقادات اللاذعة التي وجهها له جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد.

علق مورينيو على المدافع الإنجليزي، ووصف ضرباته بأنها "سيئة للغاية" وجاء ذلك عقب فوز منتخب إنجلترا على جمهورية التشيك الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات من يورو 2020.

بماذا رد الإنجليزي على هجمات مورينيو؟

قرر لوك شاو أن يشن هجمومًا على مورينيو ويرد بالمثل وقال: أنا لا أفهم ذلك. لا أعرف لماذا لايزال يتحدث عني".

وأكمل: "لا أشعر أن الكرات الثابتة كانت جميعها سيئة. فمن الممكن أن أكون قد أخطأت في واحدة في الشوط الثاني لكن لا أعتقد أن جميع الضربات كانوا "سيئين للغاية" كما يقول".

وأضاف: "لقد اعتدت أن يقول أشياء سلبية عني، يمكنه أن يقول ما يريد، سأركز على نفسي فأنا ألعب الركلات الثابتة في يونايتد ، لذلك لم يكن الأمر شيئًا لم أكن مستعدًا له ".

كيف كان شو تحت قيادة مورينيو؟

عانى صاحب الـ25 عامًا خلال الفترة التي قضاها مورينيو في أولد ترافورد، حيث كان البرتغالي ينتقده بانتظام مما خلف بعض الشقوق داخل علاقتهم.

تتطرق لوك شاو وتحدث عن هذه الفترة وقال: "بذلت قصارى جهدي وحاولت أن أقنعه لكنه استمر في انتقادي، من الواضح أنني مازلت في رأسه ويفكر بي كثيرًا".

وختم حديث بسخرية: "أنا أتجاهله الآن وحتى أضحك عليه، وأركز فقط على التحسن".

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