لوكاكو يقود إنتر لإسقاط بولونيا في الوقت القاتل

المهاجم البلجيكي سجل ثنائية في شباك أصحاب الأرض

نجح فريق إنتصار في انتزاع فوزاً قاتلاً على مُضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

المواجهة أقيمت على ملعب بولونيا، في إطار الجولة العاشرة من عمر المسابقة، وسط إصرار من إنتر على تحقيق الفوز.

النيراتزوري تخطى كبوة التعادل مع بارما في الجولة الثامنة، ليفوز على بريشيا طمحاً في مواصلة انتصاراته.

المدرب أنطونيو كونتي لعب بمعظم العناصر الأساسية، بجلوس دييجو جودين على دكة البدلاء، ومشاركة الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز بخط الهجوم.

الأسبقية كانت لصالح بولونيا في الدقيقة 59 من زمن اللقاء عن طريق لاعبه روبرتو سوريانو ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

المواجهة جاءت متكافئة إلى حد كبير، حيث بدأت بخطورة أكبر من بولونيا، قبل عودة إنتر لمحاولة إدراك التعادل بآواخر الشوط الثاني.

لوكاكو ظهر في دور المنقذ لإنتر مرة أخرى هذا الموسم، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

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الضيوف حاولوا خلال الدقائق الأخيرة اقتناص الهدف الثاني، وبالفعل تمكن لوكاكو من اقتاص الفوز بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

النتيجة تعني أن إنتر أصبح الآن في المركز الأول بجدول الدوري بـ28 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني، قبل خوض السيدة للعجوز للديربي أمام تورينو بنفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر يحتل بولونيا المركز الثاني بترتيب المسابقة، وفي رصيده 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.