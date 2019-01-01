لوكاكو يعادل بداية الظاهرة رونالدو مع إنتر

لوكاكو يدخل تاريخ إنتر بهدفي اليوم ويعادل رقم رونالدو

حقق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي إنتر رقمًا تاريخيًا بالنسبة للنيراتزوري بتسجيله 9 أهداف في أول 11 مباراة مع الفريق في منافسات الدوري الإيطالي..

ونجح فريق إنتر في انتزاع فوزاً قاتلاً على مُضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات السيري آ.

وسجل روميلو لوكاكو هدفي المباراة بالنسبة لإنتر وقلب النتيجة بعدما كانت تشير إلى تقدم بولونيا بهدف للا شيء حتى الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذين الهدفين، يصل لوكاكو إلى الهدف التاسع له في الدوري الإيطالي حتى الآن، ليعادل نفس انطلاقة الظاهرة رونالدو دا ليما مع إنتر، وهو الوحيد في تاريخ النيراتزوري الذي حقق هذا المعدل.

وبات لوكاكو الآن ثاني هدافي الدوري الإيطالي، حيث يتصدر الترتيب مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي الذي سجل 12 هدفًا حتى الآن، كهداف للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

لوكاكو يقود إنتر لإسقاط بولونيا في الوقت القاتل

يذكر أن إنتر قد صعد إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا بانتصاره على بولونيا، حيث وصل عداد نقاطه إلى 28 نقطة، متفوقًا بنقطتين على يوفنتوس الذي سيلعب ديربي تورينو مساء الليلة.