لوكاكو يسجل في مواجهة إنتر الودية أمام جوزانو

إنتر يحقق الفوز وديًا أمام نظيره جوزانو استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق إنتر اليوم الفوز وديًا أمام نظيره جوزانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بهدفين نظيفين.

جاء هذا استعدادًا لمواجهة الفريق الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام نظيره ليتشي القادم من الدرجة الثانية، والتي تقام الإثنين المقبل.

وسجل هدفي فريق إنتر في مواجهة اليوم كل من بوليتانو والوافد الجديد من صفوف مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.

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وشهدت المباراة مشاركة كل من هاندانوفيتش، ديمبروسو، دي فريج، سكرينيار، كاندريفا، فيسينيو، بروزوفيتش، سنسي، أسمواه، لوتراو مارتينيز، ولوكاكو.

وتعد المباراة هي الاختبار الأخير للإنتر قبل أن يبدأ موسمه بشكل رسمي بالجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي يوم الإثنين القادم.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد ضم لوكاكو قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل حوالي ٦٥ مليون يورو، قابلة للزيادة بشروط معينة.