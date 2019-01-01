اتفاق وشيك بين إنتر ومانشستر بخصوص سانشيز

صيف الصفقات بين النيراتزوري والشياطين الحمر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر إعلامية إيطالية أن إنتر ومانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة انتقال أليكسيس سانشيز لصفوف الفريق الإيطالي.

التقارير تحدثت مساء السبت عن توصل إنتر لاتفاق شخصي مع اللاعب التشيلي، بانتظار توصل الناديين لاتفاق حول صيغة الصفقة.

وذكرت "لاجازيتا" أن الاتفاق بين الناديين هو إعارة موسمية مقابل مليوني أو ثلاثة ملايين يورو، وأحقية شراء مقابل 12-15 مليوناً إضافية.

وأضافت الصحيفة أن سانشيز وافق على تقليص راتبه من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى صفوف النيراتزوري خلال الصيف الجاري.

وأوضح التقرير أن الإعلان الرسمي سيكون خلال 48 ساعة من أجل إنهاء الاتفاق على طريقة الدفع ومواعيده مع مانشستر.

لوكاكو يرد على تقارير "سمنته"

وكشفت "لاجازيتا" أن إنتر لن يكتفي بضم سانشيز في الهجوم، ولكن سيتحرك أيضاً للتعاقد مع فيرناندو لورينتي مجاناً لتعزيز الخط الأمامي.

يذكر أن إنتر ومانشستر يونايتد قد أبرما أحد أكبر صفقات الصيف الحالي ببيع روميلو لوكاكو للنادي الإيطالي مقابل 65 مليون يورو.