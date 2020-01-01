لوكاكو: الصراع على قمة الدوري الإيطالي يسعدني

المنافسة مشتعلة على قمة الدوري الإيطالي هذا الموسم

أبدى روميلو لوكاكو، لاعب إنتر بسعادته بالمنافسة على قمة الدوري الإيطالي هذا الموسم بين يوفنتوس وإنتر ولاتسيو.

وساهم لوكاكو، في فوز فريقه على حساب أودينيزي بهدفين دون رد مساء اليوم في الجولة الـ 22 من الدوري.

وقال المهاجم البلجيكي في تصريحات عقبت اللقاء: "علمنا أن مباراة أودينيزي لن تكون سهلة، ونجحنا في حسمها لصالحنا وهذا هو المهم".

المزيد من الفرق

وواصل: "المعركة على قمة الدوري رائعة هذا الموسم، من الجيد أن ننافس على المركز الأول".

وتابع: "لدينا مباراة قوية تنتظرنا مع ميلان الذي تحسن كثيراً وبدأ في تحقيق النتائج الجيدة، ولكني آمل أن نستمر في الفوز ونتغلب عليهم".

ويستعد إنتر لمواجهة ميلان، مساء الأحد القادم في ديربي الغضب ضمن مباريات الجولة الـ 23 من السيري آ.

لوكاكو يدخل تاريخ الدوري الإيطالي أمام أودينيزي

وأضاف: "أنا لاعب أريد تحقيق نتائج جيدة مع فريقي، ومن المهم بالنسبة لي أن يكون الفريق كله لديه نفس العقلية".

جدير بالذكر أن النيراتزوري يحتل المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر، وفي المركز الثالث لاتسيو برصيد 49 نقطة ويتبقى له مباراة أمام فيرونا.