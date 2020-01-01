سيري آ

لوكاكو يدخل تاريخ الدوري الإيطالي أمام أودينيزي

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Getty Images
الدولي البلجيكي يواصل التألق..

حقق روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، رقمًا فريدًا أمام أودينيزي، في المباراة الجارية بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.

وسجل لوكاكو، هدفي إنتر أمام أودينيزي جاء أحدهما من ركلة جزاء، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 16 هدفًا في السير آ هذا الموسم.

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات، أن الدولي البلجيكي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي - منذ أن أصبح الفوز بثلاث نقاط - يسجل 12 هدفًا أو أكثر في أول 11 مباراة له خارج ملعبه بالبطولة.

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    وأصبح لوكاكو، على بعد 3 أهداف من كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وثاني هدافي الدوري الإيطالي، بينما تفصله 9 أهداف عن شيرو إيموبيلي، مهاجم لانسيو، ومتصدر الترتيب.

     

     

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