لوكاكو: أحلم بإكمال مسيرة العظماء في إنتر

وددت دومًا اللعب تحت قيادة كونتي..

كشف روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ، عن أنه يحلم بإكمال مسيرة المهاجمين العظماء في النيراتزوري، مشيرًا في الوقت نفسه أن أنطونيو كونتي كان أحد أهم أسباب انضمامه إلى السان سيرو.

وغادر لوكاكو مانشستر يونايتد إلى إنتر في صيف 2019 نظير 75 مليون جنيه استرليني، وقد أظهر جودة عالية خلال النصف الأول من هذا الموسم بإحرازه 18 هدفًا خلال 27 مباراة بمختلف البطولات.

الدولي البلجيكي في حوار مع الصحافة الإيطالية قال "الانتقال من الدوري الإنجليزي إلى إيطاليا؟ إنه شعور عظيم، اللعب في الدوري الإيطالي وللإنتر طالما ما كان حلمًا لي.".

كما أضاف "النهائي الأول الذي تابعته كطفل كان بين إنتر ولاتسيو ، وددت منذ ذلك الحين اللعب في إنتر الذي كان دومًا ملاذًا للمهاجمين العظماء مثل رونالدو وفيري وأدريانو.".

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أما عن علاقته بكونتي، قال "كل شيء بدأ خلال المباراة الودية بين إيطاليا وبلجيكا، لاحظت أنه يلعب بمهاجمين، إيدير وبيلي، ويأتي لهما عدد وافر من الفرص.".

"فهمت أسلوبه جيدًا وتمينت أن أحظى بالعديد من الفرص للتسجيل فالأمر مناسب لقدراتي البدنية على وجه الخصوص، وبعد المباراة تكلمنا قليلًا."

وأتم "أخبرني حينها بأنه سيدرب تشيلسي ، ولكن لم يتسنى لي أن ألحقه إلى هناك، لذلك قلت له بأنه إذا رحل لفريق آخر في المستقبل فإنني سوف أتبعه، وهو ما حدث بالفعل.".

يذكر أن إنتر يعيش حالة مميزة تحت قيادة كونتي هذا الموسم على الصعيد المحلي باحتلاله وصافة ترتيب السيري آ بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر يوفنتوس .