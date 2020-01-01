لوف: العقلية الألمانية سيئة ومولر قد يعود للمنتخب

تصريحات مفاجئة من الناخب الألماني..

عبّر يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن خيبة أمله من الطريقة التي سارت بها الأمور مع الاتحاد الألماني مؤخرًا، معتبرًا أنه رأى أشياء لم يعتد رؤيتها من قبل.

وكان الاتحاد الألماني قد أصدر بيانًا رسميًا الأسبوع الماضي أعلن خلاله عن تجديد الثقة في لوف رغم الهزيمة القاسية التي تلقاها المانشافت من إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري أمم أوروبا.

الشائعات بعد الهزيمة كانت كثيرة، ولوف اعتبر أن الاتحاد الألماني لم يدعمه بالشكل الكافي وجاء الدعم متأخرًا للغاية في وقتٍ سُربت فيه أغلب تفاصيل جلساته مع الإدارة.

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لوف في مؤتمر صحفي قال "أود أن أسلط الضوء على شيء واحد، أنا دائمًا منفتح على النقد البناء، لذلك كنت مندهشًا لسماع وقراءة أشياء معينة بعد هزيمة إسبانيا".

كما أضاف "شعرنا جميعًا بخيبة أمل لأننا خذلنا الجماهير الألمانية في آخر مباريات المنتخب في 2020، لا يزال الغضب يسير بداخلي، ليس لدينا فرصة لتصحيح النتيجة".

"كما هو الحال، بدأنا على الفور في التطلع إلى الأمام، كانت هناك مناقشات مع الاتحاد الألماني يوم الإثنين الماضي - ولم يكن ذلك ممكنًا في وقت سابق - ."

"نشأت مع حقيقة أن الأمور التي يتم مناقشتها داخليًا تظل داخلية، يتعلق الأمر بالثقة والمصداقية، يمكنك أيضًا التعبير عن رأيك بصراحة. لكنني كنت منزعجًا جدًا لأنني رأيت الكثير من الأمور قد سُربت للصحافة بعد أول لقاء، هذا خيّب آمالي."

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أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، قال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أنه تحدث مع المدرب الشهير رالف رانجنيك لخلافة لوف في تدريب المانشافت، وكان للوف تعقيب على هذا الأمر.

"لست متأكدًا إذا ما قال ذلك فعلًا أم ألمح إليه فقط، لم يتحدث معي شخصيًا حول ذلك، لكن بالطبع جزء من وظيفته هو التفكير في هذا الأمر. وكما قال دائمًا، بعد البطولة القادمة سيتحقق التوازن ووقتها سيتعين على جميع الأطراف تحديد إذا ما تحققت الأهداف أم لا."

وتابع متحدثًا عن عودة الثلاثي توماس مولر وماتس هوملس وجيروم بواتينج للمنتخب الألماني "قلت دائمًا أن المنتخب إذا احتاجهم العام الماضي من أجل النجاح فإنني سأقوم باستدعائهم".

وأتم "لا أعرف كيف سيكون الوضع في شهر مارس، قبل الاختيارات نفكر في كل شيء ونحرك كل الأحجار من أجل جلب أكبر نجاح ممكن".

الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا سيلعب كأس الأمم الأوروبية المقبلة في مجموعة نارية رفقة منتخب فرنسا والبرتغال والمجر، وهذه ستكون الفرصة الأخيرة للوف، فإذا فشل ستتم إقالته على الفور.