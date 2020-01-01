لوتشيسكو: أثق في قدرة لاعبي الهلال الشباب على تخطي الأزمة

كان يجب التوقف..

أعرب رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال، عن ثقته في لاعبيه الشباب وقدرتهم على اجتياز الأزمة الراهنة في معسكر الموج الأزرق ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويُعاني الهلال من إصابة عدد كبير من اللاعبين وصل إلى 16 لاعبًا بفيروس كورونا، ما جعل البعض يطالب بانسحاب النادي من البطولة، بيد أن الإدارة قررت الاستمرار رغم الأزمات.

المباراة الأخيرة للهلال أمام شاهر خودرو خاضها بـ11 لاعبًا و3 فقط على دكة البدلاء منهم حارسين مرمى بسبب الإصابات بكورونا، ورغم ذلك يصمم لوتشيسكو على الدفاع عن لقبه.

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المدرب الروماني في تصريحات صحفية قال "أريد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا من جديد رغم التحديات التي نواجهها، هذا هو الشعور السائد في الفريق بأكمله".

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كما أضاف "نُعاني من ظروف صعبة ولكن لديّ ثقة كبيرة في لاعبينا الشباب، لقد أظهروا ما لديهم من قدرات، لذلك كان قرارنا هو الاستمرار حتى آخر نفس في البطولة".

وأتم "نواجه صعوبات كثيرة والتحديات تظهر أمامنا بصورة يومية، لكن يظل هدفنا الواضح والأول هو التتويج بلقب دوري الأبطال مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن لوتشيسكو قاد الهلال لتحقيق اللقب في النسخة الماضية ثم الذهاب إلى كأس العالم للأندية وتحقيق المركز الرابع بعد بطولة مثالية قدمها النادي السعودي على الأراضي القطرية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهلال قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 وسيلتقي إما بالشرطة العراقي أو الاستقلال الإيراني.