أخبار الهلال اليوم | إلغاء المؤتمر الصحفي للوشيسكو، وحوار مثير بين بن مساعد والجماهير

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 ...

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إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال

ألغي المؤتمر الصحفي للمدرب رازفان لوشيسكو الخاص بمباراة الهلال مع شباب الأهلي دبي يوم غدٍ الأربعاء في آخر جولات دور المجموعات دوري أبطال آسيا، والذي كان مقررًا ظهر اليوم.

ويعود السبب لإلغاء المؤتمر الصحفي لخضوع أفراد البعثة جميعًا لفحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

مدرب شباب الأهلي: نتمنى الشفاء العاجل للاعبي الهلال، لكننا نريد الفوز بالمباراة

قال جيرارد زارجوسا المدير الفني لشباب الأهلي دبي أنه يتمنى الشفاء العاجل للاعبي الهلال وأعضاء جهازه الفني المصابين بفيروس كورونا، وأن تُكتب لهم العودة السريعة للملاعب.

المدرب الإسباني شدد في نفس الوقت على رغبتهم تحقيق الفوز في مباراة الغد بين الطرفين، إذ قال "حصلنا على سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات، ولا نفكر سوى بالفوز أمام الهلال للحفاظ على فرصنا قائمة بالتأهل لدور الـ16".

يُشار إلى أن شباب الأهلي يمتلك 7 نقاط في المركز الثالث من المجموعة التي يتصدرها الهلال بـ11 نقطة وقد ضمن التأهل رسميًا، ويحتل باختاكور الأوزبكي المركز الثاني بـ8 نقاط.

الهلال يُنافس 16 ناديًا على جائزة المسؤولية الاجتماعية

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي غلق باب الترشح لجائزة المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية عن الموسم الرياضي 2019-2020، وقد تقدم الهلال بجانب 16 ناديًا آخر أبرزهم الأهلي والوحدة والشباب.

وتُمنح الجائزة لأفضل المبادرات الاجتماعية خلال الموسم، ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل ثلاث مبادرات تقدمت بها الأندية لتكريمها وفق معايير محددة مسبقًا.

رئيسه السابق: الهلال لن يتخطى دور الـ16 .. وحوار مع جماهير الزعيم التي ردت بقسوة

تغريدة بنوايا طيبة من رئيس الهلال السابق تلاها ردود قاسية وغاضبة من جمهور الزعيم ثم حوار جميل بين الطرفين. التفاصيل هنا

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