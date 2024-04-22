"لن ينتظر قمة الهلال حتى يعود!".. مدرب النصر يفاجئ الجميع

بعد دخوله المستشفى بسبب وعكة صحية..

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"تمهيد بالرحيل وهل يلحق بكلاسيكو الهلال؟".. هكذا ساد الجدل بين الأوساط الرياضية حول الوعكة الصحية التي تعرض لها البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، والتي غيبته عن المباراة الماضية أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي.

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وتولى المدرب المساعد فيتور سيفرينو، مسئولية النصر في مباراة الفيحاء، التي تمكن فيها النصر من قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (3-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي، فيما أثار سيفرينو جدلًا بعد اللقاء، قائلًا إن كاسترو سيتواجد مع الفريق خلال 4 مباريات، أي قبيل مواجهة الهلال في منتصف الشهر المقبل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن خروج المدرب البرتغالي من المستشفى، اليوم، بعد معاناته من وعكة صحية، حيث شخص الأطباء حالة كاسترو بأنها مشكلة بسيطة في مجرى التنفس.

وذكر المصدر أن لويس كاسترو سيستأنف عمله خلال الأسبوع الجاري، ويتوقع عودته لقيادة النصر أمام الخليج، في المباراة المقررة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ويدخل النصر مرحلة الحسم، بمواجهة الخليج في 27 أبريل و1 مايو، في الجولة 29 من دوري روشن، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يستعد النصر لملاقاة الهلال، على ملعب الأول بارك، في 16 مايو المقبل، في قمة الجولة 23 من الدوري.

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ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 68 نقطة من 28 جولة، مبتعدًا بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي تأجلت مباراته أمام الأهلي إلى 6 مايو، فيما يحتاج النصر لنقطة واحدة، من أجل التأهل رسميًا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

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