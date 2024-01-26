"لن أقول أي شيء الآن" .. توخيل يثير الجدل بعد رحيل كلوب عن ليفربول

يريد استيعاب الأمر أولًا

علق توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، عن الرحيل الصادم لمواطنه الألماني يورجن كلوب عن نادي ليفربول الإنجليزي.

مدرب الريدز فاجأ عشاق النادي بأنباء صادمة، اليوم، الجمعة، مُعلنًا الرحيل بشكل نهائي عن الفريق بنهاية هذا الموسم، بعد سنوات طويلة قضاها في ملعب أنفيلد منذ أكتوبر 2015.

توخيل علق على هذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام أوجسبورج بالدوري الألماني قائلًا:"دعوني أستوعب هذه الأنباء أولًا، لا يُمكنني أن أقول أي شيء في الوقت الحالي".

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وأضاف:"كلوب هو أحد أفضل المدربين في العالم حاليًا، لقد تمكن من ترك بصمته في جميع الأندية التي عمل فيها لذلك هذه الأخبار هامة للغاية".

وتسببت هذه التصريحات في حدوث حالة من الانقسام لدى مشجعي بايرن ميونخ، حيث يعتقد البعض أن توخيل لا يريد التعليق على الأمر الآن لشعوره بالقلق من قدوم كلوب بدلًا منه.

جدير بالذكر أن اسم كلوب ارتبط بتدريب بايرن ميونخ في العديد من المناسبات قبل تعيين توخيل، ولا يمكن استبعاد عودة التكهنات من جديد بعد تأكد رحيله عن ليفربول.