قنبلة الموسم .. يورجن كلوب يعلن الرحيل بشكل رسمي عن ليفربول!

من دون أي مقدمات

أنباء صادمة وغريبة لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي، بإعلان المدرب يورجن كلوب الرحيل بشكل رسمي عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

جماهير الريدز كان تتوقع ظهور كلوب بشكل طبيعي في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق مع نوريتش سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي، ولكنها تعرضت لصدمة لم تكن مستعدة لها أبدًا.

ليفربول أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيه:"المدرب يورجن كلوب أعلن قراره بالاستقالة من منصبه كمدير فني للفريق بعد أن أبلغ ملاك النادي برغبته في الرحيل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ومن جانبه قال الألماني عن هذا القرار:"سأترك النادي بنهاية الموسم، أتفهم أن الأمر جاء بمثابة الصدمة على جميع الناس عندما سماعه للمرة الأولى، أنا أحب كل شيء يخص هذا النادي والمدينة واللاعبين والمشجعين والطاقم الفني ولكن طاقتي بدأت تنفد".

وأضاف:"لا يمكنني فعل نفس الشيء مرارًا وتكرارًا كل يوم، بعد كل هذه السنوات الرائعة التي قضيناها معًا كان علي أن أكون صادقًا معكم".

وتابع:"جئت هنا كشخص عادي في اليوم الأول، ولا أزال شخصًا عاديًا ولكني لا أتمتع بحياة طبيعية، ولا أريد الانتظار حتى يكبر سني بطريقة لا تمكنني من الاستمتاع بحياة عادية".

يذكر أن كلوب انتقل إلى ليفربول في أكتوبر 2015، وحصل مع الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الأوروبي، كأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي.