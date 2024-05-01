"لن أتراجع ولا مشكلات مع صندوق الاستثمارات" .. لؤي ناظر يوجه رسائل قوية لجمهور الاتحاد

أول من أعلن عزمه الترشح في انتخابات الاتحاد المقبلة، فما هي خطة لؤي ناظر؟

SHAHID

تحدث لؤي ناظر؛ المرشح المحتمل لرئاسة نادي الاتحاد السعودي، بقوة بعد ساعات من إعلان نيته تجاه الانتخابات المقبلة، مشددًا على أنه يرغب في قيادة العميد لسنوات وسنوات وليس لعام واحد فقط.

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رئيس العميد الأسبق أعلن بشكل رسمي أمس الأربعاء، عزمه الترشح لخلافة أنمار الحائلي في رئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي الجداوي، حتى خرج الأخير معلنًا دعمه الكامل له.

وبمناسبة هذه الخطوة، قال ناظر خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "حتى نهاية عام 2023 لم تكن لدي أي نية للترشح، لكن ضغط الجماهير لمدة خمسة أشهر حتى أعود، أرغمني على قبول هذه المطالب، لأنهم ساندوني خلال فترة رئاستي السابقة، فمن الصعب رد طلبهم، لأنهم مجروحون من الوضع الحالي، الرياضة السعودية تمر بمرحلة جديدة، والجمهور يظن أن الاتحاد لم يحصل على نصيبه من هذه التغييرات، لذلك ربما عزف عن حضور بعض المباريات".

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وأضاف: "تواصلت مع عدة جهات بشكل رسمي وغير رسمي، ووصلت لمرحلة أن كافة الجهات رفضت الحديث معي دون ترشيح نفسي للرئاسة، لكن كمبدأ الجميع رحب بترشحي، ومن الغد سأبدأ العمل".

بسؤاله عن احتمالية تراجعه عن قراره بعد الإطلاع على الأوراق وكانت النتائج غير مبشرة، أوضح: "لا أعتقد أنني سأتراجع عن قراري، فكلما تعقدت الأمور يزداد إصراري على المحاربة من أجل هذا النادي، هدفي من الإطلاع على الأوراق من الآن هو أن أكون ملمًا بكل جوانب النادي، كي لا نتأخر في التحضير للموسم الجديد".

أما عن خطته للمستقبل ومدة رئاسته، فعلق: "حسب اللوائح الرسمية الانتخابات لعام وحيد، لكن رغبتي هي الاستمرار لعدة سنوات، أريد خدمة النادي طويلًا، إذا انتهت السنة والجمهور رغب في استمراري، سأواصل مهمتي".

واختتم بالتعليق على مزاعم البعض ومنهم الحائلي بأن الدعم بين الأندية غير متساوٍ: "الحديث عن هذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة، لكن ليس لدي مشكلة في التعامل مع صندوق الاستثمارات، إدارة النادي لا تقوم على عمل انفرادي، لم أعمل بهذه الطريقة أبدًا، أريد التواصل مع الجميع، لن يكون هناك أي مشاكل في الحوكمة، وفي الوقت نفسه نريد أن يكون لنا دورًا كمجلس إدارة في المطالبة بحقوق النادي وعرض مطالبنا والعمل بآرائنا".

SHAHID