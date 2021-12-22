لم تكن في الحسبان.. صفقة تبادلية مفاجئة بين برشلونة وأياكس!

يعمل برشلونة الإسباني وأياكس الهولندي على صفقة تبادلية قد تخلص الفريقين من أزمتين تلازم كل منهما في الآونة الأخيرة.

وتشير تقارير إلى أن المغربي نصير مزراوي قد يصبح لاعبًا جديدًا في برشلونة خلال يناير المقبل، مع توجه الأمريكي سيرجينيو ديست مدافع النادي الكتالوني إلى الاتجاه المقبل.

ويعيش ديست صعوبات كبرى في برشلونة منذ تولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق، خاصة وأن أداء الأمريكي الدولي خلال مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لم يرق لمدرب "البلوجرانا".

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن مزراوي قد دخل بالفعل خطط برشلونة منذ فترة، خاصة وأن عقده مع أياكس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب النادي الكتالوني في استغلال كونه موكلًا للإيطالي مينو رايولا كجزء من عملية إغراء إرلينج هالاند للانتقال إلى "كامب نو".

ومع ذلك، فإن وضع ديست الحالي قد يعجل برحيل الأمريكي والتعاقد مع مزراوي، والذي سينافس داني ألفيش على مركز الظهير الأيمن.

ورغم تأكيد المحيطين بالأمريكي الدولي سعادته في برشلونة، لكن إذا وصل له عرض يرضي طموحه من نادٍ آخر فيمكنه المغادرة.

ديست وصل إلى برشلونة من أياكس في صيف 2020 مقابل 21 مليون يورو، ولذلك يرغب النادي الكتالوني في استرداد جزء من الاستثمار الذي دفعه.

لكن العلاقة الجيدة بين أياكس وبرشلونة قد تقود إلى صفقة لم تكن في الحسبان، تخلص النادي الكتالوني من ديست، وتمنح الفريق الهولندي فرصة للتخلص من لاعب لن يجدد عقده في نهاية المطاف.

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