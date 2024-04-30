فيديو | هل تعمد إهانة الاتحاد؟ .. احتفال غريب من سعود عبدالحميد بهدفه القاتل في كلاسيكو الكأس

هدف في الوقت القاتل بأقدام لاعبه السابق، كتب اقتراب نهاية مشوار الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الهلال.

العميد يستضيف الزعيم حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن نصف نهائي كأس الملك، في لقاء تشير نتيجته حاليًا لتقدم الضيوف بثنائية مقابل هدف وحيد، مع بقاء دقائق معدودة على نهايته.

البرازيلي ميشايل ديلجادو افتتح التهديف للزعيم في الشوط الأول، قبل أن يتعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للعميد في الشوط الثاني.

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فيما خطف سعود عبدالحميد؛ ظهير الاتحاد السابق والهلال الحالي، الهدف الثاني للأزرق في الدقيقة 81 بعدما وصلت له عرضية متقنة من الجهة اليمنى، أسكنها الأول الشباك بسهولة في ظل انفراده بالحارس عبدالله المعيوف.

واتجه سعود لأطراف الملعب للاحتفال، إذ قال بحمل كرسي كان جالسًا عليه أحد المصورين، ووضعه ثم جلس جلسة الواثق عليه، رغم أن فريقه يلعب بعشرة لاعبين منذ أواخر الشوط الأول نظرًا لطرد لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

هذه الاحتفالية ربما رغب بها عبدالحميد في التلميح لكون العميد خصمًا سهلًا بالنسبة للزعيم فهو من هزمه ست مرات في الموسم الجاري قبل لقاء الليلة.

واعتبر البعض هذه الاحتفالية مهينة من سعود، خاصةً وأنه يلعب أمام فريقه السابق، ولم يراعي مشاعر الجماهير التي دعمته في بداية مسيرته.