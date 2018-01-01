لماذا يغيب مسعود أوزيل عن أرسنال في ديربي لندن؟

أوناي إيمري يكشف سبب الاستبعاد المفاجيء لصانع الألعاب الألماني من المباراة الهامة ضد توتنهام

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن تشكيل فريقه، من أجل خوض المواجهة الهامة أمام توتنهام في ديربي لندن.

الثنائي اللندني يلعبان معاً مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات، في الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

تشكيل إيمري غاب عنه لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل، في مفاجأة غير متوقعة بعد ظهوره أمام ساوثهامبتون الأحد الماضي.

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أوزيل لم يتواجد سواء في القائمة الأساسية أو حتى الاحتياطية، مما يثير التساؤلات مرة أخرى حول علاقته بالمدرب الإسباني.

ووفقاً لما أكده إيمري في تصريحات صحفية قبل الديربي، فإن أوزيل ليس مصاباً بل استبعاده جاء لأسباب فنية.

📊 بيل أصبح ثاني هدّاف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بـ 6 أهداف

فقط رونالدو سجّل أكثر منه 7 أهداف 🙌 pic.twitter.com/FTpX8xtBc8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2018

ويخوض أرسنال اللقاء بكل من:بيتر تشيك، ماتيلاند نايلز، سوكراتيس، جاكا، مونريال، توريرا، جيندوزي، مخيتاريان، رامسي، أيوبي، أوباميانج.

البدلاء: مارتينيز، كوسيلني، ليشتاينر، النني، ويلوك، لاكازيت، نكيتياه.

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ويطمح أرسنال في الفوز من أجل التعافي بعد خسارته ضد ساوثهامبتون 3/2، وانتهاء سلسلة اللاهزيمة بجميع البطولات التي استمرت 22 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يسعى توتنهام للثأر من خسارته 4/2 بنفس الملعب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.