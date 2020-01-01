لماذا يرتدي القميص رقم 5 ومن هو نجمه المفضل؟ فينالدوم يكشف

المثل الأعلى في الطفولة..

كشف جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول، أنه يرتدي القميص رقم 5 لكون زين الدين زيدان هو مثله الأعلى منذ الطفولة.

وكان زيزو يرتدي هذا الرقم خلال لعبه في يوفنتوس وريال مدريد، وأراد الدولي الهولندي أن يحذو حذوه قدر المستطاع خلال مسيرته في كرة القدم.

فينالدوم في بث مباشر له على إنستجرام قال "رقم 5 هو رقم خاص للغاية بالنسبة لي، كان رقم الحظ لي وأنا صغير، وأيضًا رقم لاعبي المفضل، زيدان.".

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كما أضاف "كنت سعيدًا بأن أبدأ مسيرتي في كرة القدم كرقم 5، منذ ذلك الحين لعبت بهذا الرقم مع نيوكاسل وعندما أتيت إلى ليفربول واصلت بنفس النسق.".

أما عن اللاعب الأصعب الذي واجهه في مسيرته، قال "أندرياس جوادرادو كان أصعب لاعب واجهته على الإطلاق، كانت مباراة في كأس العالم وكانت ساخنة للغاية أمام المكسيك.".

وأتم "لقد كان يوم حارًا واستمر في الركض بدون توقف، كان الأمر صعبًا بالنسبة لي بالإضافة إلى كونه لاعب كرة قدم جيد، كان إيقافه أمرًا كبيرًا بالنسبة لي بسبب حرارة الجو، في النهاية تمكنا من الفوز.".

يذكر أن هولندا قد وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل قبل أن تخرج من منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح في البطولة التي توِّج منتخب ألمانيا بلقبها بهدف ماريو جوتسه بالمراكانا.