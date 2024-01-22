لماذا لم تظهروا بقية الإعادات؟! .. ألميريا يرد على فينيسيوس!

ردود الأفعال على الجدل التحكيمي في مباراة ألميريا وريال مدريد مستمرة...

رد نادي ألميريا، على تصريحات رابطة الدوري الإسباني، بشأن مباراة الفريق أمام ريال مدريد، والتي شهدت جدلًا تحكيمًا كبيرًا، واعتراضات من الفريق الأندلسي على حكم اللقاء.

وحقق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على حساب ألميريا، وقلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة الفريقين، جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب اعتراضات لاعبي ألميريا، على احتساب هدف ريال مدريد، لوجود لمسة يد على فينيسيوس جونيور، وخرجت رابطة الدوري ونشرت التسجيلات الصوتية للحكام، في الحالات الجدلية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع "إكس" تغريدة رد فيها على تسجيلات الحكام التي نشرتها، وكتب: "لماذا لا يتم عرض بقية الزوايا التي يمكن رؤيتها على شاشة التلفاز".

وأضاف: "لا توجد إجابة ولن تكون هناك إجابة، على السؤال الذي طرحة ملايين المشجعين على أنفسهم عقب المباراة".