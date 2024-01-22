يتواصل الجدل بشأن الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة ريال مدريد وألميريا مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وكان الريال متأخرًا بهدفين قبل أن يفوز في الدقيقة 90+9 عن طريق داني كارفاخال، بينما شكك عدد من خبراء التحكيم في صحة ركلة الجزاء التي جاء منها هدف تقليص الفارق لبيلينجهام، وكذلك رأى البعض وجود لمسة يد على فينيسيوس في هدف التعادل (2-2).

ونشرت صحيفة "ماركا" التسجيلات الصوتية لحديث الحكم هيرنانديز ماسيو مع حكم تقنية الفار هيرنانديز هيرنانديز، في الحالات الجدلية (إلغاء هدف ألميريا، احتساب ركلة جزاء وهدف لريال مدريد).

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ففي الدقيقة 53، جرى استدعاء الحكم من قبل الفار لمراجعة لعبة على الشاشة، وقال هيرنانديز: "أوصي بإجراء مراجعة على أرض الملعب حتى تتمكن من تقييم ركلة الجزاء المحتملة بسبب لمسة يد من مدافع ألميريا".

ورد مايسو: "ممتاز، الكرة تصطدم بذراع مدافع ألميريا خارج جسده، سأطلب ركلة جزاء دون بطاقة (دون الحديث عن وجود احتكاك ودفع لمدافع ألميريا مع لاعبي ريال مدريد)".

وفي الدقيقة 61، سجل ألميريا الهدف الثالث، لكن الفار طالب الحكم بمراجعة اللعبة، وقال مايسو: "هناك خطأ لصالح ريال مدريد، سألغي الهدف وأعطي بطاقة صفراء للاعب رقم 6 في ألميريا".

وفي الدقيقة 67، سجل فينيسيوس هدفًا احتسبه الحكم لمسة يد، لكنه تلقى مرة أخرى تحذيرًا من غرفة الفار، فقال هيرنانديز: "أوصي بمراجعة ميدانية حتى تتمكن من تقييم عدم وجود لمسة اليد، الكرة تصطدم بالكتف اليمنى"، وأجاب مايسو: "أتفق معك الكرة تصطدم بالكتف، ممتاز، لقد ضرب الكرة بكتفه وكان هدفًا صحيحًا، سأشير إلى احتساب هدف، لا يوجد خطأ".