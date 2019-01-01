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لماذا قاطع صلاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد التغريدة الغامضة؟

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الجناح المصري المحترف بصفوف ليفربول أثار حالة من الجدل صباح اليوم الأربعاء
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

فاجأ محمد صلاح الجناح المصري المحترف بصفوف ليفربول، جميع متابعيه بتغريدة غامضة صباح اليوم الأربعاء.

التغريدة التي نشرها صلاح على موقع تويتر جاء فيها:"الآن عام 2019 - حان وقت التواصل الحقيقي".

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وتبعها قيام اللاعب بوقف حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " فيس بوك" وكذلك "إنستجرام".

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البعض توقع أنها بسبب أزمة جديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية ما حدث العام الماضي.

آخرون تكهنوا بمفاجأة تخص مستقبل اللاعب مع ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ومع ذلك أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ما حدث على الأرجح هو جزء من حملة دعائية جديدة يقودها صلاح.

جدير بالذكر أن صلاح وصل مؤخراً للهدف رقم 50 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي على مدار موسمين ونصف مع الريدز.

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