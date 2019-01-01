لماذا تكفل الاتحاد التونسي بنفقات علاج ساسي؟ الرئيس يُجيب

لاعب الزمالك يُعالج على حساب اتحاد بلاده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضح وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن تحمل نفقات علاج فرجاني ساسي نجم الزمالك لم يكن قرارًا جديدًا أو استثنائيًا.

وتعرض ساسي لإصابة في كاحل قدمه خلال مواجهة حسنية أكادير في كأس الكونفدرالية الأفريقية ويخضع حاليًا للعلاج والتأهيل ولن يعود للعب قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويتحمل الاتحاد التونسي نفقات علاج اللاعب بالكامل، وهو ما أثار الجدل في أوساط الصحافة التونسية، لكن رئيس الاتحاد فسر الأمر بقوله "اتخذنا قرارًا بعلاج أي لاعب دولي يتطلب تعافيه أكثر من أسبوع على نفقة الاتحاد".

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أضاف "ساسي ليس أول لاعب يتحمل الاتحاد التونسي نفقات علاجه، لقد اتبعنا نفس الأمر مع فخر الدين يوسف ويوسف المساكني".

الجريء تمنى شفاء جميع مصابي المنتخب التونسي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر خلال يونيو القادم، ونفى ما تم تداوله في الإعلام مؤخرًا حول طلبه نقل مباريات نسور قرطاج لمدينة القاهرة بدلًا من السويس.