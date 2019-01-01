ساسي يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة بيراميدز

الزمالك على موعد مع مباراة هامة مساء اليوم أمام بيراميدز في الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه فرجاني ساسي، لاعب الزمالك رسالة إلى زملائه في الفريق قبل المباراة الهامة، امام بيراميدز مساء اليوم في بطولة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

وكتب الدولي التونسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جسدي في تونس، وقلبي معكم يا رجال الزمالك".

ويخوض اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، مرحلة تأهيل في تونس عقب إصابته التي لحقت به في مباراة الفريق أمام حسنية أغادير المغربي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جسدى فى تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك ❤🙏 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) April 23, 2019

الجدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 60 بعد لعب 26 مباراة، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي لعب 28 مباراة، ويحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.