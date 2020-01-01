لماذا تعثر انتقال أوزيل للدوري القطري هذا الشتاء؟

صحيفة إنجليزية تكشف القصة برمتها

فجرت إحدى الصحف البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن العرض الملموس الذي تلقاه صانع ألعاب آرسنال مسعود أوزيل في آخر ساعات نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن الدولي الألماني السابق، تلقى بالفعل عرضًا للانتقال لأحد أندية دوري نجوم قطر، لكن الإدارة اللندنية اضطرت لتجاهل العرض.

وأشار المصدر، إلى أن صاحب الـ31 عامًا كان على أتم الاستعداد للاستماع للعرض، ونفس الأمر بالنسبة للمدرب الإسباني مايكل آرتيتا، لكن ضيق الوقت، جعل آرسنال يرفض الاقتراح، لصعوبة العثور على بديل لذو الأصول التركية قبل ساعات من غلق ميركاتو يناير.

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ولفت التقرير إلى أن العرض القطري جاء قبل أقل من ساعتين من غلق فترة قيد اللاعبين الشتوية، لذا لم يكن بإمكان المدفعجية توفير البديل في هذا الوقت الضيق.

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وأوضحت الصحيفة أن الإسباني داني أولمو، كان من أكثر الأسماء المرشحة للانضمام إلى آرسنال في السوق الشتوية، وذلك بطبيعة الحال قبل أن يستقر على خيار التوقيع للايبزيج الألماني.

وشملت القائمة يانيك كاراسكو، قبل أن يعيده ناديه السابق أتلتيكو مدريد من داليان بيفانج على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسيكون آرسنال على موعد مع بيرنلي بعد عصر اليوم الأحد على ملعب" تيرف موف"، في واحدة من مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض فريق المدفعجية هذه المواجهة وهو في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية البريميرليج، برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن مضيفه الذي يحتل المرتبة الرابعة عشر.