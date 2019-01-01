للمرة الثانية خلال أسبوع - لاسارتي باقٍ بتجديد ثقة الخطيب به

تفاصيل اجتماع الخطيب مع الأوروجوياني وسيد عبد الحفيظ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة.

اجتماع رئيس النادي مع المدرب يأتي بعد النتائج المخيبة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، والتي أطاحت به من دوري أبطال أفريقيا بهزيمة مخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي 5-1، لكنه وقتها جدد الثقة بالأوروجوياني رغم مطالبات الجماهير برحيله.

وبعدها مباشرةً، عاد الأحمر لتلقي الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 بالدوري المصري الممتاز، ليخسر صدارة جدول الترتيب.

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وأوضحت تقارير مصرية أن جلسة بيبو مع لاسارتي وعبد الحفيظ أكد خلالها على تجديد ثقته في الجهاز الفني، كون الأهلي لا يتبع مبدأ المحاسبة في وسط الموسم.

التقارير أشارت كذلك إلى أن الخطيب طالب لاسارتي بضرورة الخروج من المأزق الحالي في أسرع وقت، خاصة وأنه استجاب لكافة طلباته في الميركاتو الشتوي ولم يجد المردود المنتظر حتى الآن.

يذكر أن الأهلي بهزيمته أمام بيراميدز خسر الصدارة التي احتلها لجولة واحدة فقط، ليهبط إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز مقتسمي الصدارة.

ويستعد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي، في 25 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 بالدوري المحلي.