كريستيانو رونالدو يدخل نادي الألفية أمام سبال

الهداف التاريخي لريال مدريد لا يتوقف

يصل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى المباراة رقم 1000 خلال مسيرته الكروية بعد تواجده في تشكيل الفريق الأساسي أمام سبال.

ولم يتواجد الأسطورة البرتغالية في مباراة بريشيا الأسبوع المقبل لأجل الحصول على الراحة.

ولعب رونالدو 99 مباراة في جميع البطولات مع الفرق المختلفة، إذ شارك في مباراتين مع سبورتنج لشبونة ب و31 مع الفريق الأول للشبونة، كما لعب 292 مواجهة بقميص مانشستر يونايتد.

المزيد من الفرق

1000 - Cristiano Ronaldo will make his 1000th senior appearance over his career for club & country in @juventusfc's game with today:



CP B: 2 apps

Sporting CP: 31 apps

: 292 apps

: 438 apps

: 73 apps

: 164 apps



Landmark. pic.twitter.com/erVSRu2L8W — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2020

ريال مدريد هو أكثر فريق لعب لصالحه صاروخ ماديرا بواقع 438 مباراة ومع يوفنتوس 73 لقاء، أما على المستوى الدولي، فقد شارك في 164 مواجهة بقميص البرتغال.

وعلى صعيد البطولات، فقد شارك في 292 بالدوري الإسباني و196 في البريمرليج و41 في الدوري الإيطالي و25 في الدوري البرتغالي.

جدير بالذكر أنّ رونالدو سجل 625 هدفًا بقميص الفرق التي لعب لها بجانب 99 هدفًا لصالح منتخب البرتغال ليصبح من القلائل الذين تجاوز الـ 700 هدف في مسيرتهم.