للمرة الأولى.. بايرن ميونخ يُلمح إلى إمكانية رحيل ليفاندوفسكي!

هل تحدث المفاجأة؟

لم يستبعد المدير الفني لبايرن ميونخ يوليان ناجلسمان احتمالية مغادرة روبرت ليفاندوفسكي صفوف العملاق البافاري، معتبرًا أنه من المنطقي تواجد عروض وشائعات كثيرة حوله.

ولا يزال عقد ليفاندوفسكي ممتدًا مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، ولكن بدأت في الآونة الأخيرة بعض الأحاديث تدور حول إمكانية مغادرته أليانز آرينا مع سيل من الخاطبين.

ناجلسمان، الذي عُيِّن مدربًا للنادي البافاري خلفًا لهانزي فليك، أكد على تواصله مع البولندي، ولكنه رفض تأكيد فكرة استمراره معه في الموسم المقبل.

ماذا قال ناجلسمان عن بقاء أو رحيل ليفاندوفسكي؟

وخلال حوار له مع شبكة سكاي ألمانيا، قال ناجلسمان "الشائعات حول روبرت ليفاندوفسكي موجودة منذ زمن طويل، أعتقد ربما منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ".

كما أضاف المدرب الشاب "هذا أمر طبيعي في تقديري بالنظر إلى أنه شخص يسجل الكثير من الأهداف لدرجة أن كل فريق في العالم تقريبًا يشعر به".

وأتم "أعتقد أن روبرت يعرف ما لديه في ميونخ وما لديه في هذا الفريق، لقد تحدثت معه وأرسلت له رسالة نصية، لا أفضل أن يكون أول تعامل لي مع اللاعب هو مناقشة مستقبله".

هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أحد المسؤولين في بايرن ميونخ بهذه اللهجة حول ليفا، ففي السابق كان الحديث واضحًا بأن الباب مغلق تمامًا أمام البولندي الدولي بشأن المغادرة.

ماذا قال ليفاندوفسكي نفسه عن إمكانية ترك بايرن ميونخ؟

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد قال في تصريحات سابقة أنه منفتح على خوض تجربة جديدة خارج ألمانيا للتعرف على ثقافة جديدة والانخراط في تحدٍ استثنائي آخر.

كما أثارت زوجته آنا الكثير من الجدل بعدما قالت خلال مشاركة بولندا في يورو 2020 أنها وزوجها يحبان الدوري الإسباني كثيرًا، وأن كل الخيارات مفتوحة أمام ليفا حول مستقبله.

في الوقت نفسه، كان بايرن ميونخ سابقًا واضحًا للغاية بهذا الشأن، فقال الرئيس هربرت هاينر أن ليفا لن يرحل هذا الصيف أو القادم، وأنه باقٍ في بافاريا لفترة أبعد من عقده الحالي.

ما هي الفرق التي يمكنها التعاقد مع ليفاندوفسكي؟

يأتي ريال مدريد على رأس الأندية التي ارتبطت كثيرًا بليفاندوفسكي سواءً عند وجوده في بوروسيا دورتموند أو بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وتداولت الصحف الإسبانية في الآونة الأخيرة أن اللاعب يحلم بالذهاب إلى سانتياجو برنابيو، وأن الريال نفسه مهتم للغاية بالتعاقد معه.

هذا إلى جانب الصحف الإنجليزية التي أكدت اهتمام خاص من مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا به، وكذلك تشيلسي الذي يبحث بكل السبل عن مهاجم عالمي لموسمه الجديد.

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