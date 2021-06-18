لن أجلس للتحضير لبريمن .. سبب غريب وراء رحيل جوارديولا عن بايرن ميونخ

المدرب الإسباني غادر النادي الألماني في 2016

كشف هيرمان جيرلاند المساعد السابق لبيب جوارديولا في بايرن ميونخ، عن السبب الحقيقي الذي دفعه لمغادرة النادي الألماني.

جوارديولا قضى ثلاث سنوات ناجحة مع بايرن، قبل الرحيل إلى إنجلترا من بوابة مانشستر سيتي في 2016.

مساعده السابق قال في تصريحات صحفية، إن جوارديولا قرر مغادرة النادي البافاري بسبب ضعف المنافسة في البوندسليجا.

وقال صاحب الـ67 سنة في بودكاست مصور:"لقد حاولت فعل كل شيء من أجل إقناعه بالبقاء ولكن محاولاتي لم تنجح".

وأضاف:"قال لي إنه لا يشعر بالرغبة في الاستمرار من أجل التحضير لمباريات من نوعية فيردر بريمن، وأنه بحاجة إلى تجربة أخرى مختلفة".

وكان بيب قد فاز بلقب الدوري الألماني 3 مرات مع بايرن، وحقق كأس ألمانيا مرتين، وفاز بالسوبر الأوروبي مرة بالإضافة للقب آخر لكأس العالم للأندية.

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وأما مع مانشستر سيتي، فقد فاز كذلك بعدد 3 بطولات دوري إنجليزي، و4 ألقاب كأس رابطة المحترفين وبطولة لكأس الاتحاد الإنجليزي، وفشل مؤخرًا في التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من تشيلسي في النهائي الشهر الماضي.