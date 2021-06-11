رئيس بايرن ميونخ يرد على أنباء انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد

بوضوح شديد..

أغلق رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر الباب في وجه الشائعات حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، بالتأكيد على استمراره "طويلًا" داخل أليانز آرينا.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد أشارت إلى أن ليفاندوفسكي يفكر في مغادرة بايرن ميونخ لخوض تحدٍ جديد خارج ألمانيا، ورجحت أن تكون وجهته المقبلة ريال مدريد.

عقد الدولي البولندي الراهن مع النادي البافاري لا يزال ممتدًا حتى صيف 2023، لذلك فلا يمكنه المغادرة إلى أي نادٍ آخر بدون موافقة الإدارة الألمانية.

وقد أكد هاينر استحالة التفريط في ليفا، إذ قال "روبرت ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم بالوقت الراهن".

كما أضاف "لا يزال أمامه عامين في عقده معنا، أتصور أنه سوف يكمل معنا لمدة أبعد من ذلك".

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وأتم هاينر تصريحاته الواضحة "روبرت هو ثروة بالنسبة لنا".

تجدر الإشارة إلى أن آس في تقريرها زعمت أن صاحب الثلاثين عامًا بدأ يشعر بالملل لتحقيقه كل شيء في ألمانيا على مدار العشر سنوات الماضية سواءً مع بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند.

ومن الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي اعترف في أكثر من مناسبة بأنه كان قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، غير أن بعض التفاصيل جعلته تفضيل بايرن ميونخ مثل ضمان المشاركة أساسيًا.