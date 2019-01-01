لجنة المسابقات تكشف مواعيد ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

قررت إقامة مباريات دور الثمانية ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يومي الأثنين والثلاثاء 1 و 2 أبريل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي الأول لكرة القدم عن مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما كشفت لجنة المسابقات عن بعض التغييرات على موعد أخر مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة المسابقات قررت إقامة مباريات دور الثمانية ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يومي الأثنين والثلاثاء 1 و 2 أبريل.

ناصر الشمراني في مكتب الهيئة العامة للرياضة من أجل تسجيله في قائمة لاعبي نادي الاتحاد هذا الموسم ✔️ pic.twitter.com/oCfki8Brab — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 6, 2019

ويلتقي الاتحاد أمام الباطن في جدة يوم الأثنين 1 أبريل، وفي نفس اليوم يواجه النصر نادي الجيل، وأخيراً الاتفاق أمام نادي الهلال.

عبده عطيف : الهلال فريق متكامل ولا يحتاج لثمانية أجانب

وفي يوم التالي 2 أبريل يلتقي التعاون أمام الوحدة في أخر مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في بريدة.

كما اعتمدت اللجنة إقامة مباراتي دور الأربعة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 أبريل، والتي سيتحدد على ضوئها طرفي المباراة النهائية على الكأس وسيتم تحديد موعدها لاحقاً.