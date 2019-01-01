عبده عطيف : الهلال فريق متكامل ولا يحتاج لثمانية أجانب

الهلال قد حقق فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب العين الإماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشاد اللاعب الدولي المعتزل والمحلل التلفزيوني، عبده عطيف، بإمكانيات نادي الهلال السعودي على الصعيدين المحلي والقاري.

وأكد عطيف في تصريحات تلفزيونية أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المحليين القادرين على قيادته بنجاح، مشيراً إلى عدم حاجته إلى تواجد 8 محترفين في قائمته.

وكان الهلال قد حقق فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب العين الإماراتي في أولى مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا.

ديربي القصيم يرحب بكم🙌، و #الهلال يلاقي #الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.🔥 pic.twitter.com/JyX4NN9Lp9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

عطيف قال خلال برنامج "الوقت الأصلي" : سالم الدوسري ،وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف ونواف العابد هؤلاء الأربعة يجلبون لك الدوري وغيابهم مؤثر ،مع ذلك الهلال لم يتأثر.

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وأنهى عطيف تصريحاته ليؤكد نادي الهلال هو النادي الوحيد الذي لا يحتاج إلى 8 لاعبين أجانب، ويمكنه الفوز وتقديم أفضل المستويات بـ 4 أو 6 أجانب فقط.