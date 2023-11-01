لجنة الحكام ترد على النصر .. حقيقة الخطأ الغريب في لقطة كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق

لجنة الحكام تخرج عن صمتها بعد جدل مباراة النصر والاتفاق

كشف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن حقيقة "الخطأ الفادح" الذي وقعت فيه غرفة تقنية الفيديو "فار"، في إحدى اللعبات بمباراة النصر والاتفاق.

النصر فاز على نظيره الاتفاق (1-0)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

ومن أبرز اللقطات التي أثارت الجدل في المباراة؛ "إلغاء" هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ بحجة تواجد زميله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في حالة تسلل.

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وعن ذلك تقول اللجنة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "أظهرت اللقطة التلفزيونية في مباراة النصر والاتفاق، أنه بعد العودة إلى (فار) واستخدام تقنية التسلل شبه الآلي؛ ظهر اختلاف بين مواقع وأطقم لاعبي الفريقين المشتركين في حالة التسلل".

وأضافت: "فسر البعض هذه الحالة، بأن هناك خطأ في التقنية، من خلال تبديل مواقع اللاعبين والأطقم، وهو ما أدى إلى اتخاذ الحكم، قرارًا خاطئًا باحتساب تسلل".

وأوضحت لجنة الحكام، أن هذه تعدّ من أحدث تقنيات الفيديو المساعد، وتسمى "تقنية التسلل شبه الآلي"، والتي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموسم الرياضي الماضي، وكانت السعودية من أوائل الدول التي استخدمتها.

وأكدت اللجنة، على أن هذه التقنية، تقوم بتبديل مواقع وألوان بعض اللاعبين، بشكل تقني وبدون تدخل أي عنصر بشري؛ نافية بذلك وجود أي خطأ في لعبة كريستيانو رونالدو التي أثارت الجدل في الشارع السعودي.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان قد نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة لهذه اللقطة؛ حيث سخر من تغيير موقع كريستيانو رونالدو مع مدافع الاتفاق، عند عرض اللقطة على الشاشة.