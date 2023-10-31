تلاعب في صورة "فار"؟ .. النصر يشعل الجدل في الشارع السعودي بسبب مباراة الاتفاق

صورة تثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي على هامش مباراة النصر والاتفاق

أثار نادي النصر "الجدل"، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء.

النصر يستضيف الاتفاق "الآن"، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صورة من لقطة تحكيمية جدلية، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

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الصورة تعود إلى لعبة هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم قلعة العالمي، والذي تم إلغاؤه بداعي وجود زميله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في حالة تسلل.

رونالدو لم يلمس الكرة؛ إلا أن الحكم وبمساعدة تقنية الفيديو "فار"، اعتبر أن اللاعب تداخل في اللعبة، قبل وصول الكرة إلى تاليسكا.

وركز النصر في هذه الصورة، على اختلاف اللقطة الحقيقية لرونالدو في لعبة الهدف الملغي، وتلك التي عرضتها تقنية الفيديو على الشاشة؛ لتبرير القرار.

جدير بالذكر أن تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، تحصل على الكارت الأحمر المباشر، في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.