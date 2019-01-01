محترف الهلال : هذا دوري رونالدو وليس دوري الأبطال

ديجينك كان قد أنضم إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر اللاعب الدولي الأسترالي ميلوش ديجينك لاعب نادي الهلال عن إعجابه بالمستوى الرائع الذي قدمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى "أتلتيكو مدريد" ليقود يوفنتوس إلى دور ربع نهائي البطولة، بمجموع إجمالي المباراتين 3\2.

وغرد الدولي الأسترالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً : "هذا دوري رونالدو وليس دوري الأبطال".

✍️- جيسوس: كنو لاعب ممتاز للغاية، وسأختاره هو وسالم الدوسري وسلمان الفرج في فريقي القادم. pic.twitter.com/fEsOJcyzUi — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

مايكون جاهز لقيادة دفاع النصر أمام الوحدة

ديجينك كان قد انضم إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي ريد ستار الصربي.

يُذكر أن اللاعب الأسترالي كان قد شارك في فوز الهلال الأخير بدوري أبطال آسيا أمام نادي الدحيل القطري، والذي حقق فيه الفوز بنتيجة 3\1.