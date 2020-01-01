لجنة الانضباط توقف لاعب الأهلي وترفض احتجاج العدالة

قررت اللجنة، تغريم نادي النصر (41,875) ألف ريال

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد القدم السعودي العديد من القرارات أبرزها رفض الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي العدالة بخصوص تسجيل نادي الاتحاد لـ 8 لاعبين أجانب في قائمته الرسمية للمباراة.

وكان نادي العدالة تقدم باحتجاجه بعد نهاية مباراته أمام الاتحاد في الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في جدة وانتهت بالتعادل السلبي.

وأشارت التقارير إلى أن الاحتجاج تم قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، مشيرة إلى أن نادي الاتحاد لم يرتكب أي خطأ في تسجيل لاعبيه الاجانب وأن تسجيلهم سليم ونظامي.

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كما أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم قرارًا بإيقاف لوكاس ليما لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه (20,000) ألف ريال؛ لارتكابه سلوك مشين في مباراة العدالة.

وقررت اللجنة، تغريم نادي النصر (41,875) ألف ريال؛ لقيام جمهوره بعد نهاية مباراة الفتح بقذف (3) علب مياه باتجاه اللاعب.

يُذكر ان الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي بدأت بمواجهة العدالة والتعاون.